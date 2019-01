Australische kleuter maakt 'ongemerkt' rit op dak van auto

In de Australische stad Perth kregen omstanders en automobilisten de schrik van hun leven: minutenlang reed er een auto rond met een 4-jarig kind op het dak. De rit ging onder andere over stuk snelweg waar 100 km per uur mag worden gereden.

De bestuurder van de auto, de moeder van het jongetje, stopte pas toen ze seintjes kreeg van andere automobilisten.

Bekijk hieronder beelden van de rit, gemaakt met beveiligingscamera's: