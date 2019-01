Man verwondt 20 kinderen op school in Peking

Op een basisschool in Peking zijn twintig kinderen gewond geraakt toen een man hen aanviel. De kinderen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Zeker drie van hen raakten ernstig gewond, maar zijn niet in levensgevaar, zegt het staatspersbureau Xinhua. De dader is opgepakt.

Een voormalig medewerker van de school zei tegen de South China Morning Post dat de dader een conciƫrge was van wie het contract na zijn proeftijd niet werd verlengd.

De politie heeft geen details over de aanval bekendgemaakt. Op sociale media zeggen sommige ouders dat de man een hamer als wapen gebruikte, anderen houden het op een mes.

In China komen aanvallen op schoolkinderen vaker voor. In oktober raakten veertien kinderen van een kleuterschool in Chongqing gewond toen een vrouw hen aanviel met een keukenmes. In april stak een oud-leerling van een middelbare school in de Noord-Chinese stad Mizhi zeven leerlingen van diezelfde school dood.