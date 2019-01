20-jarige aangehouden voor hack Duitse politici en prominenten

De Duitse federale politie heeft een 20-jarige man aangehouden voor de grote hackaanval waarbij data van politici, journalisten en artiesten werden buitgemaakt. Dat gebeurde zondag al, twee dagen nadat de hack via het tv-programma Tagesschau naar buiten was gekomen.

Volgens Duitse media heeft de 20-jarige verdachte een volledige bekentenis afgelegd. De man komt uit de deelstaat Hessen, ten noorden van Frankfurt. Zijn woning is doorzocht. Of daarbij spullen in beslag zijn genomen, heeft de politie niet bekendgemaakt.

Aan het begin van de middag komen het Openbaar Ministerie en de federale recherche met meer informatie.

AfD niet getroffen

Vrijdag bleek dat contactgegevens van zo'n duizend prominente Duitsers op internet stonden. Van vijftig van hen ging het om nog veel persoonlijker informatie, zoals chatgesprekken, rekeningen, foto's en identiteitsbewijzen.

Alle politieke partijen die in het Duitse parlement zitten, zijn door de hack getroffen, op de rechts-populistische AfD na. Maar volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken wijst niets erop dat AfD-politici iets met de aanval te maken hebben.