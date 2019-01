Wekdienst 8/1: onstuimig weer en ov-chipkaart nu in heel Nederland

En dan nog dit:

Het ongeluk met de gezonken zeecontainers kan nog een positief randje krijgen: oceanografen willen achterhalen waar het plastic uit de containers, zoals My Little Pony-speelgoed, uiteindelijk terecht komt. Momenteel is nog veel onduidelijk over hoe stromingen stukken plastic transporteren en hoe snel plastic voorwerpen naar de bodem zinken.

Wetenschapper Erik van Sebille wil daarom de komende tijd zoveel mogelijk gegevens verzamelen over de spullen uit de containers. Hij wil weten of die zijn aangespoeld of op de zeebodem zijn beland. "Dan kunnen we achterhalen hoe lang het duurt voordat een My Little Pony water maakt en zinkt."

De speelgoedpony's zouden een lange reis kunnen afleggen. In 1992 ging op de Stille Oceaan een container met 29.000 badeendjes overboord. Twintig jaar later zwierven sommige daarvan nog steeds over de oceanen.