Machiavelliprijs gaat naar 'de bedreigde burgemeester'

De Machiavelliprijs gaat dit jaar naar 'de bedreigde burgemeester'. De prijs zal namens de burgemeesters in ontvangst worden genomen door Jos Wienen, de bedreigde burgemeester van Haarlem, maakte voorzitter Wagenaar van de Stichting Machiavelli bekend in het NOS Radio 1 Journaal.

De Machiavelliprijs wordt jaarlijks toegekend voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie. Eerder wonnen koningin Máxima, bondscoach Bert van Marwijk en de Amsterdamse burgemeester Van der Laan de prijs.

Verlaten ivoren toren

Naar schatting een kwart van alle burgemeesters in Nederland heeft te maken met bedreigingen. Uit een rondgang van NH Nieuws bleek vorige maand dat in Noord-Holland zelfs twee derde van de burgemeesters wel eens geconfronteerd is met intimidatie of bedreigingen.

Volgens het juryrapport is de toekenning aan de bedreigde burgemeester "een aanklacht tegen dit fenomeen dat de wortels van onze democratie aantast en volstrekt onaanvaardbaar is. Het risico is levensgroot dat de burgemeester uit het straatbeeld verdwijnt en in een verlaten ivoren toren terechtkomt."

Steunbetuigen

Burgemeester Jos Wienen wordt al enige maanden zwaar beveiligd en moest onderduiken. De bedreigingen aan zijn adres komen waarschijnlijk uit de criminele hoek. In oktober kwamen honderden mensen bijeen op de Grote Markt in Haarlem, om steun te betuigen aan de burgemeester. Wienen hield daarbij een korte toespraak, omringd door zwaarbewapende beveiligers.

Wienen neemt de Machiavelliprijs op 13 februari in ontvangst. De prijs is vernoemd naar Niccolo Machiavelli (1469-1527), de Italiaanse filosoof die bekend is vanwege zijn geschriften over politieke strategie. Het is de dertigste keer dat de prijs wordt uitgereikt.