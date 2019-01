Man aangehouden die dreigfilmpje gericht aan school Nijmegen plaatste

De politie heeft een man aangehouden die maandagavond op sociale media een dreigfilmpje heeft geplaatst. In de video was een vuurwapen te zien en werd gezegd dat mensen dinsdag niet naar het Mondial College in Nijmegen moesten gaan.

Op het Instagram-account waar de video verscheen stond later dat de video "oud en fake" was en bij een ander account was gevonden, meldt De Gelderlander. "Mijn excuses dat het zo uit de hand gelopen is", stond erbij.

Misplaatste grap

Uit het onderzoek dat maandagavond werd gestart, bleek dat er "geen sprake was van een daadwerkelijke dreiging", twittert de politie.

Rector Gert-Jan Jansen zei maandagavond tegen de krant "compleet overdonderd" te zijn door het filmpje. "We weten niet wat er aan de hand is. Ik hoop dat het gaat om een erg misplaatste grap."

Het Mondial College is een middelbare school met twee locaties in Nijmegen-West.