'Steun voor anti-lhbti-pamflet komt van rechterflank protestantse kerk'

Predikant Klaassen zegt dat hij graag in gesprek wil gaan met Reuver over het pamflet. Volgens Klaassen is de Nederlandse Nashville-verklaring vooral een reactie op de hevige interne discussie over het onderwerp.

'De progressieve flank'

Klaasen verwijst naar een advertentie in Trouw van een aantal maanden geleden. "De meer progressieve flank van de Protestantse Kerk Nederland vroeg daarin juist meer ruimte voor homoseksuele relaties en inzegening binnen de kerk. Door zo'n verklaring nemen de vragen binnen de kerk toe." Daarom wilden de ondertekenaars hun achterban "een stukje duidelijkheid geven".

SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij is een van de meest prominente ondertekenaars. Ondanks felle kritiek - verschillende mensen dreigden aangifte tegen hem te doen - blijft hij de strekking van de omstreden tekst steunen. Wel zei hij in EO-programma Dit is de dag dat het niet zijn bedoeling was om als politicus en met zijn naam gekoppeld te worden aan deze verklaring.

ChristenUnie en CDA hebben afstand genomen van het pamflet. Minister van Emancipatie Van Engelshoven zei gisteren dat "er stappen terug in de tijd" worden gezet met de Nederlandse versie van de Nashville-verklaring.

Verenigde Staten

De originele Nashville-verklaring is in 2017 opgesteld door Conservatieve evangelisten in de Verenigde Staten. "Ze verdedigen wat zij zien als de Bijbelse visie op seksualiteit en relatievorming", zegt Klaver.

Inmiddels is de Engelstalige verklaring volgens het Reformatorisch Dagblad vertaald in het Duits, Spaans, Chinees en Nederlands.