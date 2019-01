Franse bokskampioen deelt als geel hesje klap uit aan politie en moet cel in

Een voormalig bokser heeft zich aangegeven bij de politie in Frankrijk nadat hij afgelopen weekend was gefilmd bij protesten van de 'gele hesjes' in Parijs. Op de beelden is te zien hoe de man zich op ordetroepen stort en klappen uitdeelt aan agenten met schilden.

In de video is te zien hoe de bokser, in het zwart gekleed en met handschoenen aan, in het rond slaat: