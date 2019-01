MH17-nabestaanden krijgen gratis rechtsbijstand om schade te verhalen

Nabestaanden van MH17-slachtoffers die bij de strafrechter een schadevergoeding eisen, krijgen gratis rechtsbijstand. Minister Grapperhaus adviseert die nabestaanden om gespecialiseerde advocaten of juristen in te schakelen om hun individuele schade te bepalen.

Nabestaanden die geleden schade willen verhalen, kunnen zich als benadeelde partij voegen in het strafproces tegen de verdachten van het neerhalen van de vlucht naar Kuala Lumpur. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Grapperhaus dat ook de Raad voor Rechtsbijstand de nabestaanden kan helpen, zoals eerder ook is gebeurd bij het indienen van claims bij Malaysia Airlines.

Nabestaanden kunnen bijvoorbeeld een vergoeding eisen omdat degene die in hun levensonderhoud voorzag is omgekomen door het neerhalen van de vlucht. Smartegeld kan in het strafproces niet worden geëist. De wet die dit regelt is pas dit jaar in werking getreden en geldt niet met terugwerkende kracht. In de Kamerbrief staat ook dat schade die al is vergoed door een verzekeraar of de luchtvaartmaatschappij niet opnieuw wordt vergoed.

Binnen acht maanden betalen

Wanneer er een proces komt, is onduidelijk. De landen die bij het onderzoek betrokken zijn hebben afgesproken dat het MH17-proces in Nederland wordt gehouden in het Justitieel Complex Schiphol.

Mocht de rechter daders veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding, dan moet die binnen acht maanden worden betaald. Gebeurt dat niet of onvolledig, dan keert de Staat het resterende bedrag uit aan de nabestaanden. De overheid gaat dan verder achter het geld aan en kan beslag leggen op bezittingen van de daders.