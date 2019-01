President van de Wereldbank stopt plotseling

Hij zou tot 2021 aanblijven, maar nu treedt president van de Wereldbank Jim Yong Kim abrupt af. Een reden geeft de organisatie niet, wel is gelijk bekendgemaakt dat de vertrekkend topman al een nieuwe baan heeft.

De Zuid-Koreaans-Amerikaanse arts en antropoloog heeft zes jaar aan het roer gestaan van de Wereldbank, die zich onder meer door middel van leningen inzet voor de bestrijding van armoede wereldwijd.

"Het werk van de Wereldbank Groep is belangrijker dan ooit, nu de aspiraties van de armen wereldwijd toenemen, en problemen als klimaatverandering, pandemie├źn, hongersnood en vluchtelingen blijven groeien, zowel in omvang als in complexiteit", aldus Kim.

Nieuwe baan

Volgens de organisatie heeft hij zich tijdens zijn voorzitterschap in het bijzonder ingezet voor de financiering van infrastructuur-projecten in samenwerking met het bedrijfsleven. Dat zal ook de hoek zijn waarin hij zijn werk nu voort zal zetten.

Vanaf februari gaat Kim namelijk aan de slag gaan bij een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van infrastructuur in ontwikkelingslanden. Meer details daarover zullen later bekend worden gemaakt.