KLM annuleert morgen 159 vluchten wegens storm

Omdat morgen stormachtig weer verwacht wordt, heeft KLM alvast 159 retourvluchten geannuleerd op Schiphol.

Volgens de luchtvaartmaatschappij kan door het slechte weer morgen slechts één start- en landingsbaan gebruikt worden. Daardoor kunnen er maar heel beperkt vliegtuigen starten en landen.

Volgens KLM zijn alle getroffen passagiers op de hoogte gebracht van de annuleringen, en zijn ze omgeboekt naar andere vluchten. Verder raadt de luchtvaartmaatschappij passagiers aan om de website in de gaten te houden voor de meest actuele vertrek- en aankomsttijden.

Mogelijk meer vluchten

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) verwacht dat alle vliegmaatschappijen morgen door het slechte weer mogelijk met beperkte landings- en startcapaciteit te maken krijgen op Schiphol.

"Vliegtuigen moeten zoveel mogelijk tegen de wind in starten en landen. Dat betekent dat een aantal banen bij bepaalde weersomstandigheden niet gebruikt kunnen worden", licht Loek Houtepen van LVNL toe.

Normaal kunnen er op Schiphol overdag doorgaans drie banen gebruikt worden. Mogelijk zal er morgen door het weer maar één baan in gebruik zijn, bevestigt Houtepen, door een combinatie van de windsterkte en windrichting.

Onzeker

Helemaal zeker is dat nog niet. "Het weer is veranderlijk. Als de omstandigheden morgen toch gunstiger blijken te zijn, kunnen we de banen beter gebruiken."

Volgens Schiphol zijn er nog geen andere vliegmaatschappijen die vluchten geannuleerd hebben. Welke vluchten worden geschrapt is overigens een afweging van de luchtvaartmaatschappijen zelf, zeggen Schiphol en LVNL.