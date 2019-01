Kritiek op opruimactie: 'Iedereen heeft wat te zeggen over het wad'

Door een gebrek aan afstemming is te laat begonnen met het opruimen van de aangespoelde rommel uit de verloren containers op de Waddeneilanden. Dat zegt Arjen Mintjes, directeur van de Maritieme Academie in Harlingen. De Veiligheidsregio Fryslân herkent zich niet in de kritiek.

"Wanneer er betere coördinatie was geweest, hadden er eerder én meer containers kunnen worden opgeruimd", zegt Mintjes bij Omrop Fryslân. "Voor dit soort gevallen ligt geen calamiteitenplan klaar. Iedereen heeft wat te zeggen over het wad. Daardoor is er geen samenwerking."

Mintjes is niet alleen directeur van de Maritieme Academie, maar ook betrokken bij de KNRM Harlingen. Hij wijst erop dat die afdeling van de reddingsmaatschappij zelfstandig in actie kwam nadat de eerste containers met afval op de Waddeneilanden terechtkwamen. "We hebben het in onze omgeving zelf maar geregeld. Pas later kwam er coördinatie op gang, toen we zelf contact zochten. Dat moet beter. Ik hoop dat we deze week meer samenwerking met elkaar hebben om die andere containers op te vissen."

Vanaf dag 1 opgeschaald

Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden, voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân, herkent zich niet in de kritiek van Mintjes. Crone: "De Veiligheidsregio gaat alleen over de manier waarop 'op land' is gereageerd. Voor het water is Rijkswaterstaat verantwoordelijk. Maar wij hebben vanaf dag 1 opgeschaald. Er is een operationeel team gevormd en mensen zijn aan de slag gegaan. Er is enorm veel goed werk gedaan, met de burgemeesters maar ook met alle vrijwilligers die meteen kwamen helpen en aan het opruimen zijn geslagen. Dat is fantastisch."