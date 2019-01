Heel Holland Bakt-kandidaat Maroeska 'te professioneel'

"Het klopt dat Maroeska een kookboek heeft uitgebracht, maar dat maakt haar nog geen professional. Iemand die bijles geeft is nog geen leerkracht", is in een andere reactie van Heel Holland Bakt te lezen.

In een interview in De Telegraaf ontkent Maroeska begin december zelf ook dat ze een professionele taartenbakker is. "Goed, ik heb dan wel een kookboek uitgebracht, als het om bakken gaat ben ik écht een amateur."

Deze argumenten lijken echter niet aan te slaan en de discussie over de deelname van de kunstenares blijft de gemoederen bezighouden.