In de meest bezochte kerk klinken geen preken, maar worden boeken verkocht

De Dominicanenkerk in Maastricht was vorig jaar de meest bezochte kerk in Nederland. 750.000 mensen namen er een kijkje, meldt Hart voor Monumenten van het Restauratiefonds. Het gotische gebouw heeft echter al decennialang geen religieuze functie meer; sinds ruim 10 jaar zit er een boekhandel in.

Ook nummer 2 op de lijst - de Broerenkerk in Zwolle - is geen officiële kerk meer. Het pand werd in 1982 door de gemeente overgenomen en sinds 2005 worden ook hier boeken verkocht. Vorig jaar waren er ruim 600.000 bezoekers.

Pas de derde plek op de lijst van meest bezochte kerken heeft wél een religieuze functie: de Domkerk in Utrecht. In deze kerk, die vroeger vastzat aan de Domtoren, worden nog altijd kerkdiensten gehouden. 400.000 mensen bezochten de Domkerk vorig jaar.

Bookshop made in heaven

De in 1294 gewijde Maastrichtse Dominicanenkerk heeft in de loop der jaren vele functies gehad. Van een kerk op het terrein van een klooster, tot postkantoor, feestlocatie en zelfs fietsenstalling. Na een renovatie in 2005 en 2006 trok een boekenwinkel in het pand. Het resultaat werd door de Britse krant The Guardian omschreven als "a bookshop made in heaven". CNN noemde het pand "een van de coolste boekwinkels ter wereld".

Door de ontkerkelijking in Nederland - gemiddeld haken 267 mensen per dag af - staan steeds meer kerkgebouwen leeg. De verwachting is dat tot 2030 ongeveer duizend kerkgebouwen leeg komen te staan.