Eerste 'gigafactory' Tesla buiten VS richt zich op Chinese markt

Belang van China

Het feit dat Tesla zijn eerste fabriek buiten de VS in China bouwt, is een signaal hoe belangrijk Musk de markt daar vindt. Dat is ook niet zo vreemd, het is 's werelds grootste automarkt. In 2017 werden er volgens onderzoeksbureau Jato 25 miljoen auto's verkocht, tegen 20 miljoen in de VS.

Musk staat bekend om het stellen van zeer ambitieuze doelstellingen en daar lijkt dit ook een voorbeeld van te zijn. Vaknieuwssite Teslarati schrijft dat een analist op Wall Street de doelstellingen eerder "niet haalbaar" noemde. Vervolgens besloot Tesla de deadline nog scherper te stellen.

Tegelijkertijd merkt de site op dat het er sterk op lijkt dat Musk veel steun krijgt van de Chinese overheid. Dat kan helpen bij het bouwproces. Zo kreeg het bedrijf zonder problemen een lening met lage rente van een bank in Shanghai. Daarnaast was Tesla de enige partij die probeerde het stuk land in handen te krijgen.

Start overleg handelsoorlog

Het begin van de bouw valt samen met de start van Amerikaans-Chinees overleg over de handelsoorlog. Dit weekend zijn hooggeplaatste Amerikaanse diplomaten in Peking geland om met hun Chinese collega's hierover te spreken.