Animal Rights meldt nieuwe misstanden in kippenstallen

Animal Rights heeft nieuwe beelden naar buiten gebracht van misstanden in kippenstallen. Daarop zijn kale en verzwakte leghennen te zien die amper nog kunnen lopen. Ook liggen er dode kippen in de stallen, soms in verregaande staat van ontbinding.

Nog geen drie maanden geleden bracht Animal Rights soortgelijke beelden naar buiten van een legbatterij in Tollebeek (Noordoostpolder). Daarvan zeiden zowel de pluimveehouder als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) later dat er geen sprake was van misstanden.

De nieuwe beelden, gemaakt met een verborgen camera, zijn gemaakt in Flevoland, Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en in Vlaanderen. In Limburg gaat het om stallen in Nederweert en Oirlo, meldt de regionale omroep L1.