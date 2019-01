Advocaat: Scheveningers, doe vreugdevuuraangifte tegen gemeente

Advocaat Rutger Lonterman roept Scheveningers op om aangifte te doen tegen de gemeente. Hij wil zo een strafrechtelijk onderzoek afdwingen naar het uit de hand gelopen vreugdevuur tijdens de jaarwisseling. "Er is daar iets gigantisch misgegaan", zegt de advocaat bij Omroep West.

De Haagse burgemeester Krikke kondigde al een uitvoerig onderzoek aan naar de gang van zaken rond het vreugdevuur. Dat vindt de advocaat niet voldoende. "Het had een drama kunnen worden waarbij die andere nieuwjaarsramp in het Volendamse café De Hemel schril zou hebben afgestoken. Het is echt schandalig wat er hier is gebeurd", zegt hij.

Wonder

"De gemeente had het ontsteken van deze gigantische stapels kunnen verbieden. Het had dan misschien wel veel onrust gegeven, maar deze vonkenregen was er dan niet geweest. Het is een wonder dat er alleen materiële schade is", zegt de advocaat.

De strafrechtadvocaat maakt een vergelijking met het containerincident bij de Waddeneilanden: "Als er 281 containers overboord slaan van een schip wordt wel gelijk een strafrechtelijk onderzoek aangekondigd en in het geval van Scheveningen niet. Dat begrijp ik niet".