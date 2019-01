Ontruiming ADM-terrein in Amsterdam begonnen

In Amsterdam zijn zo'n tien politiebusjes met handhavers het terrein van de voormalige ADM-werf opgereden. Daarmee lijkt de ontruiming van het gekraakte terrein in het Westelijk Havengebied begonnen.

De Raad van State oordeelde in juli dat de bewoners uiterlijk Eerste Kerstdag moesten vertrekken. De eigenaar van het terrein wil er opnieuw een scheepswerf vestigen.

De gemeente had de ongeveer 200 krakers een alternatief terrein in Amsterdam-Noord aangeboden, maar dat is door het merendeel van hen afgewezen, omdat het niet aan de eisen voldeed.