Gabon in greep van militaire coup

In Gabon lijkt het leger de macht te hebben gegrepen. De familie van de huidige president, Ali Bongo, maakt al bijna 50 jaar de dienst uit in het West-Afrikaanse land. De president is momenteel in het buitenland om te herstellen van een beroerte.

De militairen bezetten vanochtend vroeg het gebouw van het nationale radiostation in de hoofdstad Libreville. Tanks rijden door de straten en het leger zou ook de vliegvelden in Gabon hebben ingenomen.

De 59-jarige Bongo kwam in 2009 aan de macht toen zijn vader overleed. Nadat hij in oktober werd getroffen door een beroerte, werd hij verpleegd in een Saudisch ziekenhuis en revalideert hij nu in Marokko.

Geen zorgen

In zijn nieuwjaarstoespraak zei Bongo nog vanaf zijn ziekenhuisbed dat hij zich goed voelt en dat de bevolking zich geen zorgen hoefde te maken. Op deze manier probeerde hij de twijfels over zijn gezondheid weg te nemen.

De militairen nemen geen genoegen met de woorden van de president. In een verklaring zeggen ze dat hij niet meer in staat is om zijn taak uit te voeren. Ze noemen zijn aanblijven 'een meedogenloze poging om vast te houden aan de macht.'