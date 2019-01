Supersnelrecht Oud en Nieuw nauwelijks toegepast

Supersnelrecht rond de jaarwisseling werkt niet meer. Hoewel er elk jaar honderden mensen in de nieuwjaarsnacht worden aangehouden, zijn die zaken niet geschikt om via supersnelrecht af te handelen, bleek vorig jaar al uit onderzoek van de NOS.

Alleen eenvoudige zaken komen in aanmerking voor supersnelrecht, zoals openbare geweldpleging, geweld tegen hulpverleners of brandstichting. Zaken komen dan binnen drie tot zes dagen voor de rechter. Een verdachte moet wel willen meewerken aan het supersnelrecht. Wil hij of zij dat niet, dat wordt de zaak door een gewone rechter behandeld.

De Volkskrant zet vanmorgen de cijfers van de afgelopen jaren op een rij. Ondanks de 328 aanhoudingen tijdens de afgelopen jaarwisseling, was er maar één supersnelrechtzaak. Een man die agenten had beledigd kreeg een boete van 1000 euro.

Bestraffen

Vorig jaar en in 2017 was er ook maar één supersnelrechtzaak; in 2011 waren dat er nog 23. Daarna nam het aantal elk jaar af. Het supersnelrecht werd in 2008 voor het eerst gebruikt om geweld tegen agenten en hulpverleners zo snel mogelijk te kunnen bestraffen.

De praktijk laat zien dat het niet lukt om supersnelrechtzaken rond Oud en Nieuw in korte tijd rond te krijgen. Niet alleen doordat zaken vaak complex zijn. "Soms waren de verdachten nog te dronken om ze zo snel al te berechten", zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in de Volkskrant.

Hoogleraar Jan Brouwer, tevens rechter in Arnhem, zegt in het artikel dat supersnelrecht niet is geënt op realiteit. "De politie heeft het al druk genoeg met het handhaven van de openbare orde. Die kan niet ook nog eens binnen een paar dagen het bewijs rond krijgen voor een zaak."

Slordig

Vanuit de rechtspraak zelf klinkt al langer kritiek op het supersnelrecht rond Oud en Nieuw. De Raad voor de Rechtspraak stelde in 2014 dat het een 'slordige' rechtsgang in de hand zou werken. Aanleiding voor die uitspraak was een onderzoek van RTL Nieuws, waaruit bleek dat rechters in meer dan 60 procent van de zaken een lagere straf oplegden dan door justitie werd geëist.

Volgens De Volkskrant lijkt het OM sindsdien rond de jaarwisseling nog nauwelijks van het supersnelrecht gebruik te maken. Het middel wordt nog wel regelmatig ingezet bij bijvoorbeeld Koningsdag of voetbalwedstrijden.