Eigenaar Poolse escaperoom beschuldigd van veroorzaken brandgevaar

De eigenaar en ontwerper van de Poolse escaperoom waar vrijdag een fatale brand uitbrak wordt ervan beschuldigd dat hij een brandgevaarlijke situatie heeft gecreƫerd. Ook is hij aangeklaagd voor het onopzettelijk veroorzaken van de dood van de vijf meisjes die bij de brand zijn omgekomen. De man kan tot acht jaar cel krijgen als hij wordt veroordeeld.

Het Poolse Openbaar Ministerie zegt dat de brand in de attractie hoogstwaarschijnlijk is veroorzaakt door een lekkende gastank in het verwarmingssysteem van de escaperoom in Kozsalin, aan de Poolse Oostzeekust. Ook zei de aanklager dat een nooduitgang ontbrak.

Eerder bleek al uit onderzoek van de brandweer dat de verwarmingsinstallaties naast brandbare materialen stonden. Ook was de bedrading provisorisch en stonden er kaarsen in de ruimte. Volgens de politie waren er online al klachten van deelnemers te vinden over de veiligheid in het pand, maar is daar nooit wat mee gedaan.

Koolmonoxide

De vijf meisjes die bij de brand zijn omgekomen, waren in de escaperoom voor een verjaardagsuitje van een van hen toen er brand uitbrak. Uit autopsie blijkt dat ze zijn omgekomen door koolmonoxidevergiftiging.

Morgen hoort de eigenaar en ontwerper van de escaperoom of hij nog drie maanden blijft vastzitten. Een andere medewerker is met brandwonden behandeld in het het ziekenhuis. Hij wordt later nog verhoord.

De Poolse autoriteiten zijn dit weekend begonnen met een groot onderzoek naar de ruim 1100 escaperooms in het land. Gisteren werd bekend dat zeker 129 ruimtes niet voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsnormen. Dertien daarvan zijn per direct gesloten.