Alle ogen gericht op besprekingen tussen VS en China

De gesprekken worden nauwlettend in de gaten gehouden want er staat veel op het spel. Hoewel de ingevoerde handelstarieven van de VS en China nog geen echte invloed op de wereldwijde economische groei hebben, zijn beleggers bezorgd. Dat negatieve sentiment heeft geleid tot wereldwijd dalende beurskoersen.

De AEX-index sloot 2018 ruim 10 procent lager af, de Duitse DAX verloor 18 procent. De Amerikaanse Dow Jones had een jaarverlies van 7 procent. De grootste verliezer is China. Daar zagen ze in een jaar tijd een kwart van de beurswaarde verdampen, zo'n 2,3 biljoen dollar.

Niet alleen op de beurs voelt China de pijn. Ook de Chinese economie is aan het verzwakken. Een einde aan de handelsoorlog is dan ook belangrijk voor China, denkt ING. "Fabrikanten hebben in het algemeen minder bestellingen gekregen vanuit zowel het binnenland als het buitenland", schrijft ING-econoom Iris Pang.

Voor de Verenigde Staten was 2018 een goed jaar. De werkgelegenheid nam boven verwachting toe. In december kwamen er maar liefst 312.000 banen bij. Toch hangen er donkere wolken boven de Amerikaanse economie. De politieke onrust en de handelsoorlog met China beloven weinig goeds.

Tech-gigant Apple waarschuwde afgelopen week nog dat de winst lager zal uitvallen dan verwacht. Belangrijkste reden is dat er in China minder telefoons zijn verkocht. ING verwacht dan ook niet dat de Amerikaanse economie dit jaar net zo hard zal groeien als in 2018.

Komt het nog wel goed?

De druk op beide landen om hun conflicten op te lossen neemt dus toe. Het is vooralsnog koffiedik kijken of China en de Verenigde Staten er voor 1 maart uit zullen komen. "Deze onderhandelingen gaan wel even duren, dit is niet meteen volgende week opgelost", zegt Léon Cornelissen van Robeco.

ABN-econoom Van Dijkhuizen heeft er wel vertrouwen in dat beide landen eruit zullen komen. "Als beide landen het echt willen, dan ligt er voor 1 maart wel een deal. China is al bezig met het verhogen van de import op Amerikaanse landbouwproducten."