Historisch vertrek Maleisische koning omringd door geruchten

De Maleisische koning Muhammad V is afgetreden, na weken van speculatie over zijn toekomst. De 49-jarige Muhammad zat pas twee jaar op de troon. Hij is de eerste hoogwaardigheidsbekleder in Maleisië die voortijdig aftreedt.

Waarom hij afstand doet van zijn titel, is officieel niet bekendgemaakt. Het koningshuis meldde in een verklaring alleen dat de koning per direct zijn taken neerlegt.

Muhammad V is in Maleisië al weken onderwerp van gesprek. Hij had een week geleden zijn taken weer opgepakt, nadat hij daarvoor twee maanden met ziekteverlof was geweest. In die periode verschenen op sociale media foto's waarop hij ogenschijnlijk in het huwelijksbootje stapt in Rusland.

Op deze foto, die rondgaat op sociale media, zou te zien zijn hoe Muhammad V in het huwelijk treedt met een voormalig Miss Moskou: