Trump: leider van aanslag op USS Cole gedood

Bij de aanslag op de USS Cole in de haven van Aden, in Jemen, kwamen in oktober 2000 zeventien Amerikaanse militairen om het leven. Nog eens negentien opvarenden raakten gewond.

Het Amerikaanse marineschip werd aangevallen door twee zelfmoordterroristen. Het schip was in de haven van Aden aan het bijtanken. De explosieven sloegen een gat van van 12 bij 18 meter in de romp.

Ontsnapt uit de gevangenis

Jamal al-Badawi is in de VS beschuldigd van zeker 50 terroristische activiteiten, waaronder de moord op burgers en militair personeel. Er was een beloning van vijf miljoen dollar uitgeloofd voor aanwijzingen die leidden tot zijn arrestatie. Hij stond ook op een lijst van de FBI met meestgezochte terroristen.

Al-Badawi was tot nu toe voortvluchtig. Hij ontsnapte twee keer uit de gevangenis in Jemen, nadat hij daar in 2004 ter dood was veroordeeld voor betrokkenheid bij de aanslag op de USS Cole. De eerste ontsnapping was in 2003. Drie jaar later wist hij opnieuw uit zijn gevangenschap weg te komen.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag op de USS Cole in oktober 2000 werd opgeëist door al-Qaida. In juni 2001 schepte al-Qaida-leider Osama bin Laden in een wervingsvideo op over de aanslag in Aden en moedigde anderen aan meer van dit soort aanslagen te plegen.

Gezonken bootje

Een eerdere, vergelijkbare aanval op de USS Sullivans op 3 januari 2000 mislukte. Dit Amerikaanse marineschip lag ook in de haven van Aden. Het bootje dat het schip had moeten treffen bleek te zwaar geladen met explosieven en zonk. Bij het plannen van die aanslag zou al-Badawi ook betrokken zijn geweest.

Hij zou in Saudi-Arabië het bootje hebben gekocht en een truck en een trailer om die te vervoeren. Ook zou hij huizen hebben gehuurd die als schuiladressen dienden.

Deze aanslagen in Jemen wierpen hun schaduw vooruit op de gebeurtenissen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten, waarbij onder meer vliegtuigjes de Twin Towers in New York doorboorden.