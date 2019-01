Dertig doden bij mijnongeluk in Afghanistan

In het noordoosten van Afghanistan zijn zeker dertig mensen omgekomen die in een rivierbedding naar goud aan het zoeken waren. Het ongeluk gebeurde toen de schacht, die de dorpelingen zelf hadden gegraven, instortte.

Er waren waarschijnlijk vijftig mensen in de mijn toen het ongeluk gebeurde. Vermoedelijk werden ze verrast door een plotselinge vloedgolf in de rivier. Aardverschuivingen en overstromingen gebeuren vaak in de winter, als de provincie bedekt ligt met een laag sneeuw. Zeven mensen raakten gewond.

Er is een reddingsteam naar de plaats van het ongeluk gestuurd, maar dorpsbewoners zouden al bezig zijn om de slachtoffers te bergen.

Armoede

Een overheidswoordvoerder in het gebied zegt dat de dorpelingen er al tientallen jaren op deze manier naar goud zoeken. "Arme mensen proberen in de winter hun gebrek aan inkomsten te compenseren in illegale mijnen. Ze graven tunnels en proberen zo in de mijn te komen."

Afghanistan heeft veel mineralen in de grond zitten, maar vanwege het geweld in de regio wordt er weinig naar gezocht. De 'officiƫle' mijnen die er zijn, zijn gevaarlijk; er wordt weinig onderhoud gepleegd en er is niet veel toezicht.