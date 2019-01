Advies: ga niet helpen op Wadden in verband met storm

De Veiligheidsregio Friesland adviseert mensen om vanaf morgenmiddag niet meer als vrijwilliger naar het Waddengebied te komen om te helpen met het opruimen van rommel uit zee. De wind is naar verwachting hevig.

Vooral dinsdag gaat het stevig waaien. Aan zee wordt windkracht 7 of 8 verwacht en op de Wadden windkracht 9.

De hulpdiensten zeggen dat gespecialiseerde bedrijven doorgaan met het schoonmaken van het strand zolang de weersomstandigheden dat toelaten. Zij zijn beter toegerust op storm en wind dan vrijwilligers, zegt de Veiligheidsregio. "De hulpdiensten hebben zelf hun handen vol, en kunnen het er niet bij hebben om mensen te helpen die zichzelf in de problemen hebben gebracht", zegt een woordvoerder.

De verwachting is dat mensen woensdag wel weer kunnen helpen.

Sonar

Afgelopen woensdag sloegen zeker 277 containers overboord van de MSC Zoe in de Noordzee. Grote hoeveelheden afval spoelden aan op de kust van de Waddeneilanden. Op dit moment zijn de meeste stranden schoongemaakt, maar het is niet duidelijk wat de storm doet met de containers die nog in zee liggen. "Aangezien nog lang niet alle containers zijn gevonden, lopen we het risico dat we na de storm weer helemaal opnieuw moeten beginnen met schoonmaken", zegt de woordvoerder.

De Veiligheidsregio voert na de storm weer inspectievluchten uit boven het gebied en dan gaat ook het zoeken met sonarboten verder.