Autokraker kiest per ongeluk politieauto als doelwit

Een man die waarschijnlijk in Harderwijk spullen uit auto's wilde stelen, koos afgelopen nacht niet het beste doelwit uit. Hij opende een onopvallende politieauto met daarin een agent.

Omroep Gelderland schrijft dat de politie naar de wijk Slingerbos was gegaan, na een tip van een buurtbewoner. Die zag twee mannen in auto's kijken. De buurtbewoner had het duo daarop aangesproken maar vertrouwde hun verhaal niet.

De politie besloot met niet-herkenbare politieauto's te gaan kijken. Een van de agenten zat te wachten toen opeens een deur openging. Een man kwam de auto in, mogelijk om te kijken of er iets te stelen viel. Toen hij de agent zag, ging hij er direct vandoor. De agent kon de man aanhouden.

Even daarvoor had de politie al een andere man aangehouden die voldeed aan het signalement. De twee arrestanten zijn een 30-jarige man uit Harderwijk en man van 36 uit Zutphen.