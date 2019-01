Arrestant Ridderkerk is vader van gevallen kind (1)

De man die gisteravond in Ridderkerk werd aangehouden na de val van een kind (1) van de eerste verdieping van een flat, is de vader van het jongetje. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

De melding kwam kort voor 18.30 uur binnen. Volgens die melding was er sprake van opzet. Het kindje van 1 jaar oud werd in kritieke toestand aangetroffen en is overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het met hem gaat is niet bekend.

De 41-jarige vader werd verderop in de straat aangehouden. Volgens de politie was voorafgaand aan de val van het kind vermoedelijk sprake van een ruzie in de woning van de man en het kind.

De moeder was op het moment van de val ook in de woning. De politie heeft haar als getuige gehoord, maar is op zoek naar meer getuigen.

Volgens de gemeente Ridderkerk is het gezin niet bekend bij zorg- of jeugdzorginstanties.