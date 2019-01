Stille tocht voor doodgestoken jongen (12) uit Arnhem

De 40-jarige vader van Bekiro is aangehouden als verdachte in de zaak. Hij werd kort na de dood van zijn zoon opgepakt.

Eerder was er al een herdenkingsdienst in de Türkiyem-moskee in Arnhem. Daar waren een paar honderd mensen bij, onder wie de oma en broer van Bekiro. Voor de jongen werd gebeden en er werd een moment stilte in acht genomen.