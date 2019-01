Katholieke kerk in Congo waarschuwt voor opstand

De katholieke kerk in Congo waarschuwt de kiescommissie in het land om met eerlijke uitslagen van de presidentsverkiezingen te komen. Als dat niet gebeurt, kan er een volksopstand uitbreken, schrijft de kerk aan de commissie.

Verwacht wordt dat de kiescommissie morgen met de eerste deeluitslagen komt van de verkiezingen van 30 december. Ook de internationale gemeenschap heeft de kiescommissie gemaand met eerlijke cijfers te komen. De spanning in het land is opgelopen omdat zowel de regerende coalitie als de oppositie nu al de overwinning claimt.

De katholieke kerk heeft veel macht in Congo. De kerk had zo'n 40.000 waarnemers bij de verkiezingsbureaus ingezet. De kiescommissie zegt nu dat de waarschuwingsbrief van de kerk zelf kan leiden tot een volksopstand.

Amerikanen in Gabon

De heersende partij in Congo, die de kandidaat Emmanuel Ramazani Shadary steunt, noemt de houding van de kerk "onverantwoordelijk en anarchistisch". De belangrijkste kandidaat van de oppositie, Martin Fayulu, heeft niet op de kwestie gereageerd.

De VS heeft voorlopig zo'n tachtig militairen naar het nabijgelegen Gabon gestuurd om Amerikaanse burgers en diplomaten te kunnen beschermen als er in Congo rellen uitbreken. President Trump zegt in een brief aan het Congres dat de militairen in de regio blijven tot de veiligheidssituatie in de Democratische Republiek Congo op orde is.

De stembusgang verliep turbulent. Congolezen in ebola-gebieden konden hun stem niet uitbrengen en door geweld en logistieke problemen konden ook op andere plaatsen mensen niet stemmen.