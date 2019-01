Week in beeld: aangespoelde spullen, vonkenregen en sneeuwbom

De eerste week van 2019 stond vooral in het teken van de incidenten tijdens de jaarwisseling. De nasleep van de vonkenregen in Scheveningen, ophef over het geweld tegen agenten en verdriet om de doodgeschoten rapper Feis.

In Scheveningen bleven veel mensen na Oud en Nieuw achter met beschadigde huizen en auto's, na de vonkenregen door het vreugdevuur op het strand. Ze vroegen zich af waarom het vuur was aangestoken, terwijl van tevoren duidelijk was dat de stapel te hoog was.

De politie maakte bekend dat het geweld tegen agenten in de nieuwjaarsnacht meer dan verdubbeld was. "We zijn het spuugzat", zei plaatsvervangend korpschef Henk Van Essen. Diezelfde nacht werd in Rotterdam rapper Feis doodgeschoten. Hij is gisteren door duizenden mensen herdacht.

Dat en meer in de week in beeld.