Wie is de Mol is 'een mindfuck', weten ook oud-deelnemers Simone en Rik

Die psychologische spelletjes nam Weimans ook onbedoeld mee naar huis. "Ze hadden me gewaarschuwd: het kan best heftig zijn als je weer thuis komt, want je zit echt ín het spel. Ik stelde me daar niet veel bij voor, maar toen ik thuiskwam was ik echt heel fel. Mijn lontje was vrij kort. Ik wilde het spel winnen en dat veroorzaakte die felheid. Uiteindelijk landde ik wel weer op aarde."

En toen moest Weimans nog maanden haar mond houden over haar deelname. "Je went aan het niks zeggen, ook al wil je het van de daken schreeuwen. Het was wel een van de leukste binnenpretjes die ik had." Een keer werd Weimans bijna betrapt. "Toen had een collega een artikel gelezen waarin ik werd genoemd als mogelijke kandidaat. Zij kwam naar me toe en zei: wat leuk dat je meedoet! Nou, als ik wit was geweest, had ik een knalrood hoofd gekregen. Ik ben snel weggerend, min of meer."

Ook voor Van de Westelaken was het zwijgen over het programma geen probleem. "Ik kan goed mijn mond houden - en laten we eerlijk zijn: niemand wil nu al het antwoord weten op die ene vraag..."