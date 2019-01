Burgemeesters Wadden willen 'olierampenplan' voor vervuiling door containers

Volgens burgemeester Van Klaveren doet minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat er goed aan een beroep te doen op de 'Samenwerkingsregeling Bestrijding Kustverontreiniging'. Dat is een regeling voor bijvoorbeeld het aanpakken van olierampen. Als het plan in werking treedt, wordt de ramp door een aantal diensten op een gecoördineerde manier bestreden, zegt hij.

Ook Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog, vindt het een goed idee om het plan in werking te stellen.

Volgens burgemeester Bert Wassink van Terschelling valt het besluit na het weekend. "We hebben als burgemeesters maandag overleg. Als dan blijkt dat er weer containers zijn opengebarsten, zullen we de situatie opnieuw bekijken. Dat dit een ecologische ramp is, staat voor mij wel vast. Of het ook een nationale ramp is, vind ik nu nog niet in te schatten."