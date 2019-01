Veel mis in Poolse escaperoom waar vijf meisjes omkwamen

Het drama gistermiddag in een Poolse escaperoom is volgens de brandweer veroorzaakt door slechte bedrading en gebrekkige veiligheidsvoorzieningen. Bij een brand in het complex in de Noord-Poolse stad Koszalin kwamen vijf 15-jarige meisjes om het leven; een 26-jarige man ligt met brandwonden in het ziekenhuis.

De brand woedde in een ruimte naast de escaperoom waar de meisjes een verjaardag vierden. Toen de brandweer het vuur had geblust, werden hun lichamen gevonden. De slachtoffers zijn waarschijnlijk gestikt. Om in de escaperoom te komen, moest de brandweer de toegang forceren.

Geen vluchtroute

Volgens de commandant was de bedrading in het pand provisorisch aangelegd, te dicht bij brandbare materialen. Het lijkt erop dat de dienstdoende medewerker niet aanwezig was toen het vuur ontstond. Vermoedelijk was dat de 26-jarige man die gewond is geraakt.

Volgens de brandweer heeft niemand in het pand een brandblusser gebruikt. Verder was er geen geschikte vluchtroute. Gasten die de escaperoom in Koszalin eerder bezochten, zeggen dat er een gaslucht hing.

Een escaperoom is een afgesloten ruimte met een bepaald thema, waar deelnemers via puzzels en opdrachten codes moeten vinden om te kunnen ontsnappen. Normaal gesproken is er een noodknop waarmee de deur onmiddellijk opengaat. Het is onduidelijk of de escaperoom in Koszalin een werkende noodknop had.

Controles

De Poolse regering heeft na het drama opdracht gegeven alle ongeveer duizend escaperooms in Polen te controleren op veiligheid. Premier Morawiecki heeft de nabestaanden van de slachtoffers gecondoleerd. De burgemeester van Koszalin heeft morgen tot dag van rouw uitgeroepen.