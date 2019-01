Vorig jaar opnieuw recordaantal autobranden

Vorig jaar gingen bijna een kwart meer auto's in vlammen op dan in het jaar ervoor. Er werden 5574 autobranden geregistreerd, in 2017 waren dat er 4524.

Dat blijkt uit cijfers van Alarmeringen.nl. Zuid-Holland is de provincie met de meeste autobranden: 1025 ten opzichte van 802 in het jaar ervoor. Amsterdam is de gemeente met het hoogste aantal voertuigbranden: 299.

Verzekeraars

De sterke stijging van het aantal autobranden blijkt ook uit cijfers die het Verbond van Verzekeraars in november bekendmaakte. Over de eerste negen maanden van 2018 kregen verzekeraars 2927 meldingen van autobranden binnen, het hoogste aantal in vijf jaar.

Alleen mensen met een WA-plus of allrisk-verzekering zijn verzekerd tegen autobranden. Dat is ongeveer twee derde van alle autobezitters in Nederland.

Verzekeraars maken zich zorgen over het toenemend aantal autobranden. Ze adviseren autobezitters om hun auto altijd op een zo zichtbaar mogelijke plek te parkeren, bijvoorbeeld in de buurt van een lantaarnpaal. Via WhatsApp-buurtgroepen kan verdacht gedrag in de wijk worden gesignaleerd.