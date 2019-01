Schutter parkeerplaats ziekenhuis Waalwijk trekt beroep in

Een man die in 2015 zijn ex-partner doodschoot op de parkeerplaats van een ziekenhuis in Waalwijk trekt zijn hoger beroep in. Dat heeft een woordvoerder van het gerechtshof in Den Bosch bevestigd aan Omroep Brabant. De moord kreeg veel aandacht omdat de politie op de hoogte was van de problemen tussen de man en vrouw.

Het slachtoffer, Linda van der Giesen, was 28 toen ze werd doodgeschoten voor het het TweeSteden-ziekenhuis waar ze werkte. Daar gebeurde na een periode van ernstige ruzie met haar ex-partner. Beiden hadden meerdere keren aangifte gedaan van bedreiging. De politie wist dat de man, John F., een pistool had aangeschaft, maar deed daar niks mee. Met de aangifte door de vrouw van bedreiging en stalking gebeurde ook weinig. Na de moord erkende de politie in de zaak niet goed was gehandeld.

De rechtbank in Breda legde F. tien jaar celstraf en tbs op. Het hoger beroep zou volgende week zijn. Waarom F. zijn hoger beroep op de valreep heeft ingetrokken, is niet bekend.