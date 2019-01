Het groen van de Achterhoek wappert op steeds meer plekken

De vlag is ontworpen door Paul Heutinck. Zijn ontwerp won van honderden inzendingen. "Ik had al een idee voor een vlag, want als je door de Achterhoek rijdt dan zie je allemaal groen", zegt Heutinck. "Maar van bovenaf zijn het allemaal vlakjes. Dat kun je terugzien in de vlag. Eigenlijk zie je van bovenaf twee wegen die elkaar kruisen, met daarnaast bomen en die staan in weilanden van andere groene kleuren. Dit is de Achterhoek in een notendop."

Meer dan een gebbetje

Je kan de vlag natuurlijk zien als een gebbetje, maar volgens Jolink zit er meer achter. "De toekomstscenario's voor de Achterhoek zien er niet rooskleurig uit. Wereldwijd trekken mensen naar de steden, ook hier zie je krimp en vergrijzing." Dat zou volgens Jolink betekenen dat het platteland onleefbaar achterblijft.

"Maar dat hoeft helemaal niet de waarheid te worden. Als we ervoor zorgen dat er in de toekomst net zo veel mensen wonen als er nu zijn, dan is het prima."