Sneeuwval in Oostenrijk: 'Wie vandaag nog wil vertrekken naar huis, is te laat'

Wintersporters die vandaag naar huis willen maar nog niet zijn vertrokken uit Oostenrijk, kunnen in veel gevallen beter nog een nachtje blijven. Dat adviseert ANWB-woordvoerder Dennis Mooij in het NOS Radio 1 Journaal.

Sinds gisteren sneeuwt het met tussenpozen hevig in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. Op sommige plaatsen wordt dit weekend tot wel een meter sneeuw verwacht. In de Duitse deelstaat Beieren sneeuwt het al de hele ochtend flink, in het Oostenrijkse Tirol is het de laatste uren weer op gang gekomen. Het gevaar voor lawines staat inmiddels op het een-na-hoogste niveau.

Uren in de rij

Files zijn er nu in een groot deel van Beieren en in het noorden van Oostenrijk. Op de bekende Fernpas in Tirol staan wintersporters uren in de rij richting het noorden. Delen van verschillende regionale (berg)wegen in Oostenrijk zijn dicht. Ook elders in Oostenrijk leidt de sneeuw tot problemen: zo is de A21 bij Wenen inmiddels in beide richtingen dicht.