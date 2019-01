escapethecorset: Zuid-Koreaanse vrouwen breken met strenge schoonheidsnorm

"Het eerste wat mijn moeder zei toen ze me met kort haar zag, was: 'Vanaf nu heb ik een zoon'", vertelt Cha Li. De 22-jarige student en YouTuber begon met het gebruiken van make-up toen ze 12 was. "Ik was elke dag minimaal een uur bezig met mijn look. Ik blondeerde mijn haar drie keer per maand en gaf veel geld uit aan make-up en verzorgingsproducten."

Plastische chirurgie

Voor veel vrouwen in Zuid-Korea is dat de norm. De markt voor cosmetica in het land is één van de grootste ter wereld, met een waarde van zo'n 13 miljard dollar. De industrie staat er bekend om uitgebreide schoonheidssrituelen en opvallende beautytrends als poeders in schattige pandadoosjes of slaapmaskers met bubble tea.

En het gaat verder: zo gebeurt het in Zuid-Korea vaak dat jonge vrouwen plastische chirurgie cadeau krijgen na hun afstuderen. Naar schatting heeft een derde van de jonge vrouwen een cosmetische ingreep ondergaan.