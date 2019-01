Beveiligers vliegvelden VS melden zich massaal ziek door shutdown

Beveiligers op Amerikaanse vliegvelden melden zich massaal ziek nu de overheid deels 'op slot' is en honderdduizenden ambtenaren niet betaald krijgen. De beveiligers op luchthavens moeten doorwerken tijdens de gedeeltelijke 'shutdown', maar op vier grote vliegvelden hebben honderden zich deze week ziek gemeld, melden Amerikaanse media.

Op de internationale luchthaven van Dallas steeg het aantal ziekmeldingen met 200 tot 300 procent. Ook het John F. Kennedy International Airport in New York en twee luchthavens in North Carolina hebben te maken met tientallen afmeldingen meer dan normaal. Volgens het hoofd van de beveiligingsorganisatie op luchthavens TSA heeft dat mogelijk gevolgen voor de veiligheid en wachttijden op de luchthavens.

Volgens een vakbondswoordvoerder is er geen sprake van een georganiseerde actie. Hij waarschuwt dat het aantal ziekmeldingen zal toenemen als de shutdown nog een week aanhoudt. Overheidsfunctionarissen spreken van de "blauwe koorts", naar de kleur van het uniform dat de beveiligers dragen.

Muur met Mexico

De shutdown begon op 22 december: president Trump wil 5,6 miljard dollar om de muur op de grens met Mexico te bouwen. De Democraten, die het Huis van Afgevaardigden in handen hebben, zijn echter tegen. Zolang de begroting niet rond is, blijft de overheid deels op slot. Deze week zei Trump nog dat de overheid op slot blijft "zolang dat nodig is".

Vandaag om 17.00 uur (Nederlandse tijd) volgt een gesprek tussen Trump en Congresleden waarin gepoogd wordt de impasse te doorbreken, meldt het Witte Huis.