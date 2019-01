Stress in Berlijn, want zelfs het faxnummer van Merkel is uitgelekt

De kans is groot dat de fax van Angela Merkel vandaag even op volle toeren draaide en haar mailbox rap volliep. Het faxnummer en e-mailadres waren bij de vele gegevens van Duitse prominenten die door hackers zijn gelekt. Maar de Duitse regering is al blij dat er niets gevoeligers op straat ligt.

Er zijn geen staatsgeheimen uitgelekt. Een politiek schandaal zal het dus niet worden, maar de impact van het nieuwe schandaal is groot, vertelt correspondent Judith van de Hulsbeek. Privégegevens van honderden politici, artiesten, YouTubers en journalisten liggen op straat. "Na de vorige grote hack in 2015 waren we een beetje aan het wachten op zo'n lek, maar toen zijn er geen gegevens naar buiten gekomen. Nu is er weer een hackschandaal en zijn er dus wel data gelekt. De regering is opnieuw in verlegenheid gebracht."

Lachen om de NSA

De Duitse regering noemt het "een aanval op het vertrouwen in de democratie en haar instellingen" en is flink geschrokken, vertelt Van de Hulsbeek op NPO Radio 1. "Maar er is ook wel opluchting dat er geen grote politieke geheimen tussen lijken te zitten."

Het laatste nieuws is dat de regering de Amerikaanse inlichtingendienst NSA om hulp zou hebben gevraagd bij het opsporen van de dader. "Daar wordt hier wel een beetje om gelachen, omdat er jaren geleden juist een heel groot schandaal was waarbij de NSA het mobieltje van Merkel had afgeluisterd. Maar ze willen nu dus toch graag de hulp hebben van die Amerikaanse hack-experts", zegt Judith van de Hulsbeek.