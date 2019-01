Op het station van Roosendaal lekt aceton uit een goederentrein die daar stilstaat. Het is nog niet duidelijk hoe groot het lek is, maar de Veiligheidsregop Midden- en West-Brabant meldt dat de situatie onder controle is.

Uit voorzorg is het treinverkeer van en naar Roosendaal stilgelegd.

Een specialist van ProRail gaat het lek dichten.