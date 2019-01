Zorgen over verkoop Rubens door koninklijke familie

De Vereniging Rembrandt hoopt dat een topstuk uit de privécollectie van de koninklijke famile niet naar een koper in het buitenland gaat. De houtskooltekening, een voorstudie van één van Rubens' beroemdste werken, wordt deze maand geveild in New York, met een geschatte opbrengst van zo'n 3 miljoen euro. Directeur Fusien Bijl de Vroe: "Natuurlijk wil je dat het in Nederland blijft, het is een ontzettend belangrijk werk".

Het kunstfonds helpt musea bij het aankopen van bijzondere werken. Het is in 1883 opgericht om te voorkomen dat Nederlandse kunstwerken aan het buitenland verkocht worden. Toch is dat precies wat er volgens Bijl de Vroe nu dreigt te gebeuren. "Het lukt weleens om iets op een internationale veiling te kopen, maar het is loeispannend en eerst zou een Nederlands museum nog moeten bedenken om ervoor te gaan".

Concurrentie

Het fonds heeft jaarlijks zo'n 5 miljoen euro beschikbaar, maar volgens de directeur is er meer als het nodig is. "Als er iets heel belangrijks voorbij komt, kan er uit de spaarpot geput worden."

Bij museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, waar ze nu de grootste collectie van werken van Rubens in Nederland hebben, overwegen ze dat vooralsnog niet. Directeur Sjarel Ex: "We hadden het zeker geambieerd, maar geld bijeensprokkelen kost tijd. Een veiling staat onder tijdsdruk en de concurrentie is groot". Het Rijksmuseum kan niet reageren op de vraag of er interesse is.

Beschermd

Ook al wordt de voorstudie van Rubens door kenners gezien als belangrijk Nederlands cultuurgoed, toch is er geen beletsel om het op een openbare veiling van de hand te doen. Bijl de Vroe: "Of je nou Oranje heet, of Jansen: als het van jouzelf is, mag je besluiten om het te verkopen."

Een uitzondering daarop is het zogenoemde register van beschermde cultuurgoederen. Daarin staan kunstvoorwerpen die onmisbaar zijn in Nederland en waarvoor de regering bij verkoop aan het buitenland toestemming moet geven. Het werk van Rubens staat daar niet bij.

De Rijksvoorlichtingsdienst benadrukt dat alle wettelijke procedures zijn gevolgd voordat het werk, samen met andere tekeningen en kunstvoorwerpen, op de veiling is aangeboden. Het gaat volgens de RVD om een nalatenschap van prinses Juliana, die nu in handen is van haar erfgenamen. Van de verkoper is alleen bekendgemaakt dat het Property of a princess is, zo staat het althans in één van de catalogi.