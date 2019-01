Meisje (5) zwaargewond bij aanval rottweiler

In Alkmaar is een meisje van 5 zwaargewond geraakt door een aanval van een hond. Ze liet samen met een familielid twee kleine hondjes uit toen er plotseling een rottweiler vanuit de stuiken aan kwam rennen. De hond stortte zich vol op het meisje, zegt de politie.

De eigenaar van de hond probeerde tevergeefs de hond van haar los te trekken. Met hulp van omstanders en de politie kon de hond weggehaald worden.

De hond heeft een stuk hoofdhuid bij het meisje losgerukt. Ook hield ze er een gecompliceerde armbreuk aan over.

In overleg met de eigenaar van de hond is besloten het dier in te laten slapen.