Skiërs via Utrecht gered uit Zwitserse sneeuw

Twee Nederlandse skiërs die gisteren vast kwamen te zitten in de sneeuw in het Zwitserse Davos zijn gered via een vriendin in Utrecht en de Nederlandse 112-alarmcentrale.

De twee mannen raakten bij het off-piste skiën tot hun middel vast in de sneeuw. Omdat ze zichzelf niet meer konden bevrijden en ze het Zwitserse alarmnummer niet wisten belde een van de mannen zijn vriendin in Utrecht. Via zijn telefoon stuurde hij de coördinaten naar haar door.

De vrouw belde vervolgens in Nederland 112 en vertelde waar de mannen vastzaten. De meldkamer heeft via Interpol de Zwitserse autoriteiten ingeschakeld en vervolgens zijn de twee mannen niet veel later met een reddingshelikopter uit de sneeuw gered, schrijft RTV Utrecht.

Het Zwitserse alarmnummer is overigens net als in bijna alle Europese landen 112.