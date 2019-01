Geldtransporteur SecurCash krijgt uitstel van betaling, heeft de rechtbank in Den Haag besloten. Daarmee lijkt een faillissement alsnog aanstaande. Mario Koetvoets van SecurCash is stellig: "Ik denk nog steeds dat er geen andere uitkomst is dan een faillissement."

Gisteren weigerde de rechtbank het bedrijf failliet te verklaren. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft het bedrijf nog voldoende geld in kas om schuldeisers te betalen.

"We hebben weer dezelfde getallen overlegd", zegt Koevoets die na de faillissementsaanvraag een aanvraag voor uitstel van betaling deed.

Er zijn drie bewindspersonen aangesteld om te kijken wat er voor het bedrijf nog mogelijk is. "We hebben zo meteen een bespreking over hoe het verder moet."

SecurCash wil wel blijven doorrijden met speciale geldtransportwagens. "Dat is het allerbelangrijkste", zegt Koevoets. Er is hiervoor noodkrediet van banken beschikbaar gesteld.