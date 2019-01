China en VS praten volgende week over einde handelsoorlog

China en de VS praten volgende week over het einde van de handelsoorlog tussen de landen. Hooggeplaatste diplomaten uit de VS reizen komend weekeinde af naar de Chinese hoofdstad Peking, waar gesprekken voor maandag en dinsdag op de agenda staan.

Het overleg is het vervolg op de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi Jinping op de G20-top in Buenos Aires, vorig maand. Na 2,5 uur tafelen besloten de wereldleiders toen voorlopig geen nieuwe invoerheffingen op te leggen aan elkaar.

Honderden miljarden aan heffingen

Begin vorig jaar begon Trump met het instellen van importheffingen op Chinese producten, waarmee hij het handelsconflict aftrapte.

Trump vindt het onverteerbaar dat China veel meer naar de VS exporteert dan andersom. Volgens hem gaat dat ten koste van de Amerikaanse maakindustrie. Ook vindt hij dat Peking te veel handelsbarrières opwerpt voor het Amerikaanse bedrijfsleven. China profiteert zo meer van de VS dan andersom, vindt hij.

China reageerde op de Amerikaanse acties met tegenmaatregelen. De afgelopen maanden bestookten de landen elkaar met heffingen voor honderden miljarden dollars op producten als staal, aluminium, sojabonen, plastics, thermometers en auto's.

Arrestatie Huawei-topvrouw

De wapenstilstand die Trump en Xi sloten in Buenos Aires leek een doorbraak in het conflict. Tot vorige maand weer nieuwe spanningen tussen de landen ontstonden nadat Meng Wanzhou, een topvrouw van het Chinese elektronicabedrijf Huawei, in Canada werd opgepakt op verdenking van fraude. De VS hadden gevraagd om haar uitlevering.

China noemde de arrestatie "schandalig" en waarschuwde zowel Canada als de VS voor "zware gevolgen" als Meng niet snel vrijgelaten zou worden. Een week na haar arrestatie werd ze op borgtocht vrijgelaten.

Het is onduidelijk of de zaak-Meng ook wordt besproken tijdens het overleg volgende week. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen persbureau AP te hopen op "positieve en constructieve" gesprekken.