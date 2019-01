Opnieuw stapt gezin uit auto tussen de cheeta's in safaripark

Opnieuw zijn gisteren bezoekers uit de auto gestapt in Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Een auto met een Duits kenteken stopte in het deel van het park waar de jachtluipaarden leven en twee mensen stapten uit. In het park is het mogelijk om met een safaribus of met de eigen auto tussen de dieren door te rijden.

In mei kwam het safaripark ook al in het nieuws, nadat een Frans gezin uit de auto was gestapt en bijna werd aangevallen door de cheeta's. Het ging toen maar net goed.