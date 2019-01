Migrantenschip dat al twee weken bij Malta ronddobbert bevoorraad

Hulporganisaties Sea-Watch en Mediterranea hebben van Malta toestemming gekregen twee schepen de zee op te sturen om de Sea-Watch 3 te bevoorraden. Dat schip dobbert al twee weken rond op de Middellandse Zee met 32 migranten aan boord, die kort voor Kerst voor de kust van Libië werden gered.

De schepen brengen onder meer vers drinkwater en groenten en fruit naar de Sea-Watch 3. Volgens Sea-Watch-woordvoerder Jelle Goezinnen is de bevoorrading noodzakelijk, omdat de migranten elke dag zwakker worden.

"De afgelopen weken hebben ze vooral rijst en bonen gegeten. Maar omdat ze uitgeput aan boord kwamen na de reddingsactie en niet gewend zijn aan de omstandigheden waarin ze nu zitten, zijn er veel zeeziek geworden. Velen zijn daardoor uitgedroogd en de artsen hebben aangegeven dat onder meer het gebrek aan vitaminen snel moet worden aangevuld."

Napels wil wel, Salvini boos

Ook nemen de bevoorradingsschepen diesel, nieuwe onderdelen en een nieuwe bemanning mee, zodat het schip erop is voorbereid nog langer op zee te blijven. De Sea-Watch 3 mocht de afgelopen dagen weliswaar in de buurt van Malta schuilen voor een storm, maar heeft geen toestemming in dat land aan te leggen.

Ook Italië weigert het schip, hoewel de burgemeester van Napels gisteren nog zei het schip te willen toelaten. Daarmee ging hij opzichtig in tegen het harde anti-immigratiebeleid van minister van Binnenlandse Zaken Salvini.

Salvini reageerde op Twitter dan ook meteen furieus: "Linkse burgemeesters moeten aan hun burgers in nood denken en niet aan illegale immigranten".