Zware storm komt aan land in Thailand; één dode

Storm Pabuk heeft het zuiden van Thailand bereikt. Tot nu toe is één dode gemeld, een visser die verdronk in zee. De tropische storm is mogelijk de zwaarste in decennia.

De afgelopen dagen zijn al voorzorgsmaatregelen genomen. Tienduizenden mensen, onder wie Nederlandse toeristen, hebben de eilandjes Koh Tao, Koh Samui en Koh Phangan verlaten.

Ooggetuigen zeggen dat het hard waait en regent. Daken zijn van huizen gerukt en bomen omgewaaid. De storm gaat gepaard met hoge golven, zegt correspondent Michel Maas. "Ze verwachten golven van zo'n 7 meter. Ze zijn dan ook bang dat het kustgebied zal overstromen." Er zijn inderdaad berichten van ondergelopen straten.

Maar Maas verwacht niet dat er veel slachtoffers zullen vallen omdat men goed rekening heeft gehouden met de storm. Het is ook maar de vraag hoe de storm zich ontwikkelt in vergelijking met eerdere stormen. Tot nu lijkt hij niet in kracht toe te nemen.

Verrast

De elektriciteit is in sommige delen uitgevallen. Inwoners mogen voorlopig niet naar buiten. Ook de Nederlandse toerist Hilde Habing blijft voorlopig in haar hotel. Ze is verrast door het slechte weer.

"We wisten dat er slecht weer met regen zou aankomen, maar niemand vertelde ons dat er zo'n grote storm werd verwacht", zegt Habing tegen de NOS. "We kwamen met de boot aan, terwijl er op dat moment al mensen in de rij stonden om het eiland met schepen te verlaten."

De storm trekt naar verwachting morgen over het gebied aan de oostkust en trekt dan morgen over land verder naar de westkust naar toeristische bestemmingen als Krabi en Phuket.